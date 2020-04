Rimini. A Rimini città i casi salgono a 481. Ma c’è ottimismo. I numeri di tutti i Comuni

In merito agli aggiornamenti sul quadro sanitario della provincia, a seguito della conferenza stampa tenuta nel pomeriggio di ieri dal Commissario ad acta per l’emergenza Coronavirus Sergio Venturi, l’AUSL ha comunicato i dati specifici per la provincia riminese.

Sono 6 le nuove guarigioni cliniche di pazienti precedentemente risultati positivi a Coronavirus. Si tratta di 5 pazienti di sesso maschile e di una donna. I pazienti attualmente guariti risultano essere nel complesso 52.

Inoltre, altre 25 persone circa sono uscite dalla quarantena, per cui il totale complessivo è di circa 350.

Restano attualmente in isolamento domiciliare circa 1.950 persone, comprendenti sia gli ammalati sia chi ha avuto contatti stretti con casi positivi accertati.

Per ciò che riguarda i nuovi contagi, nella giornata odierna se ne contano 25, comunicati dalla Regione.

Il totale si attesta su 1.407 casi diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia di Rimini, distinguendo 1.339 residenti in provincia e 68 cittadini residenti al di fuori dei confini provinciali.

Per quanto riguarda il dato di ieri sera – l’ultimo ufficiale -, 14 pazienti sono maschi e 11 femmine. Di questi ultimi pazienti 15 sono in isolamento domiciliare perché privi di sintomi o con sintomi lievi e 10 ricoverati, di cui nessuno in Terapia intensiva.

Purtroppo è stato segnalato un ulteriore decesso: un uomo di 76 anni.

Aggiornando il quadro complessivo dei dati precedentemente forniti sulle persone con residenza o domicilio in provincia di Rimini che risultano positive, va ricordato che tali dati ricomprendono anche residenti che, per vari motivi, possono essere stati diagnosticati fuori provincia.

Tali dati divisi per comune di residenza/domicilio risultano essere i seguenti:

Comune Numero casi Rimini 481 Cattolica 183 Riccione 183 Misano Adriatico 100 San Giovanni in Marignano 109 Santarcangelo di Romagna 42 San Clemente 33 Montescudo-Monte Colombo 27 Morciano di Romagna 27 Coriano 44 Novafeltria 23 Bellaria Igea Marina 24 Saludecio 13 Verucchio 16 Pennabilli 9 Mondaino 8 San Leo 7 Montefiore Conca 5 Gemmano 4 Montegridolfo 5 Talamello 3 Poggio Torriana 5 Maiolo 2 Sant’Agata Feltria 1 TOTALE 1.355

Si informa, infine, che la Regione – Assessorato alla Montagna Aree Interne, Programmazione territoriale, Pari Opportunità ha avviato una campagna informativa per comunicare alle donne che anche nel periodo di emergenza sanitaria i Centri antiviolenza sono aperti nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza e raggiungibili telefonicamente o con altri mezzi telematici. La locandina informativa per Rimini e la provincia sarà pubblicata anche sul sito della Prefettura.