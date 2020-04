Rimini. A zonzo “per guardare il panorama”: multati

In Valmarecchia i militari dell’Arma hanno pizzicato un 27enne di Sogliano che si aggirava in auto nella zona di Poggio Torriana. Il ragazzo ha spiegato di voler andare a trovare un’amica. Nonostante le scuse e l’intenzione di voler far subito rientro a casa è scattata la maxi sanzione. Due marocchini, un 32enne e un 24enne entrambi residenti a Poggio Torriana, sorpresi nei pressi del castello due Torri hanno sostenuto di essersi stufati di stare tra le quattro mura della loro abitazione e di voler guardare il panorama.