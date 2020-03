Rimini. Agenzie turistiche online sotto accusa: hotel prenotabili nonostante il divieto

Secondo quanto denuncia il presidente Aia, Patrizia Rinaldis, ieri su Booking risultavano prenotabili 113 tra hotel, residence e singoli appartamenti a Rimini. Eppure l’ordinanza regionale del 24 marzo abbia stabilito che la ricettività “è sospesa a fini turistici”, come in tutta Italia. Unica eccezione: personale sanitario (medici, infermieri e operatori legati alla gestione dell’emergenza, isolamento di pazienti), quelle collegate ai servizi essenziali e quelle che ospitano persone regolarmente registrate al 24 marzo. Da qui l’invito ad un comportamento più corretto. Dito puntato sulle agenzie turistiche online che continuano a prendere prenotazioni come nulla fosse.