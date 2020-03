Rimini. Aggiornamento coronavirus: aumentano i contagiati ma anche i campioni refertati. Sintomi quasi sempre lievi, in aumento pure i guariti

In regione sono complessivamente 698 i casi di positività al Coronavirus, 154 in più rispetto all’aggiornamento di ieri, ma aumentano anche i campioni refertati, che passano da 2.385 a ben 2.884. Della serie, chi cerca trova. Dalla Regione si conferma che si tratta in maggioranza di persone che presentano un quadro clinico non grave, con sintomi modesti o addirittura privi di sintomi. Sono 299 i pazienti in isolamento a casa perché non necessitano di cure ospedaliere, 32 quelli ricoverati in terapia intensiva (6 in più rispetto a ieri). Sfortunatamente sono saliti a 30 i decessi (8 più di ieri), ma aumenta contemporaneamente anche il numero delle persone “clinicamente guarite” che ieri erano 6, oggi sono 10.