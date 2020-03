Rimini. Aggrediscono i carabinieri impegnati nei controlli anticoronavirus

Accade anche questo a coloro che per la salute di tutti devono fare rispettare le norme anticoronavirus. I militari della Stazione di Sant’Agata Feltria hanno fermato una vettura con a bordo un 40enne ed una 34enne, entrambi santagatesi, ed un 39enne di Urbino. Il trio non ha saputo fornire una giustificazione seria per il giro in auto e, all’improvviso, il 40enne ha iniziato a dare in escandescenza prima insultando e poi aggredendo le divise. Tutti e tre sono stati denunciati per inosservanza del provvedimento delle autorità mentre al 40enne si è aggiunta anche quella di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Ai carabinieri, che ringraziamo per il lavoro che svolgono, va la solidarietà di giornaledirimini.