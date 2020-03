Rimini. Allerta Meteo di colore giallo

Emessa Allerta n. 023/2020. Codice Colore GIALLO criticità stato del mare per la sotto zona di allerta B2. Periodo di validità Allerta dalle ore 00:00 del 31/03/2020 alle 00:00 del 01/04/2020. Nella giornata di Martedì 31 Marzo il rapido transito di impulso perturbato freddo porterà delle deboli e residue precipitazioni sparse sul territorio regionale durante le ore mattutine che potranno risultare nevose fin verso i 300 metri di quota. Non si esclude la possibilità di qualche momentaneo episodio di nevischio fin sulle aree pianeggianti a ridosso delle aree pedecollinari. Esaurimento dei fenomeni entro la mattinata. Ventilazione moderata da nord-est con rinforzi sul mare, sulla costa e rilievi centro-orientali con valori sotto soglia. Stato del mare agitato al largo nelle prime ore del mattino con altezza dell’onda compresa tra 2,5 e 3,2 mt in successiva rapida attenuazione. UUSA

allerta023_2020