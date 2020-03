Rimini. Allerta meteo per criticità legata al vento

Emessa Allerta n. 017/2020. Codice Colore GIALLO criticità vento per la sotto zona di allerta B2, Codice Colore GIALLO per criticità stato del mare per la sotto zona di allerta B2 e Codice Colore GIALLO per criticità costiera per la sotto zona di allerta B2. Periodo di validità Allerta dalle ore 00:00 del 23/03/2020 alle 00:00 del 24/03/2020. Per la giornata di oggi 23 marzo, si prevedono ancora venti forti da nord est (fino a 62-70 km/h) lungo la fascia costiera

con mare da molto mosso ad agitato tendente a divenire mosso in serata e possibile interessamento della costa. UUSA

allerta017_2020