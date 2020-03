Rimini. Altri 35 contagiati in 24 ore nel Riminese

Nella provincia di Rimini nelle ultime 24 ore si sono registrati 35 casi in più di Coronavirus portando il numero totale dei malati a 613. A livello dell’Emilia Romagna, c’è stato un incremento rilevante di persone ricoverate nelle terapie intensive mentre le guarigioni sono salite a 152. Purtroppo, per quanto riguarda i decessi, a livello regionale se ne sono registrati 65 in una sola giornata. In Emilia-Romagna sono complessivamente 4.525 i casi di positività al Coronavirus, 525 in più rispetto all’aggiornamento di ieri.