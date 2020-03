Rimini. Bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio osservato dal sindaco davanti al municipio in tutti i Comuni italiani in omaggio alle vittime del Covid-19

E’ stato in Sindaco di Rimini Andrea Gnassi che alle 12 di questa mattina, con un minuto di silenzio davanti alla bandiera nazionale di Palazzo Garampi posta a mezz’asta in segno di lutto, a manifestare a nome di tutta la collettività riminese il cordoglio di Rimini per tutte le vittime di questa immane tragedia, la vicinanza ai loro cari e a quanti col loro impegno ogni giorno ci fanno sentire orgogliosi di essere italiani, dagli operatori sanitari, alle forze di polizia, a tutti coloro che con abnegazione stanno consentendo al Paese di avviare l’uscita dalla crisi. “E’ una comunità che con questo gesto simbolico si stringe intorno alle persone che non ci sono più ha detto il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi – alle loro storie, alle loro relazioni lungo vite intere. Sono donne e uomini che vogliamo ricordare e onorare con il loro nome, e non con un numero. A queste persone dobbiamo rispetto e memoria.”

Le bandiere a mezz’asta e il minuto di silenzio davanti ai propri municipi dei primi cittadini di tutt’Italia – nel loro ruolo di destinatari e custodi delle preoccupazioni delle comunità che amministrano – ha significato proprio questo, la volontà di stare uniti sia nel gravissimo lutto che colpisce più duramente alcune aree del Paese, sia nella solidarietà che deve tenere uniti tutti insieme, con un messaggio che, senza dimenticare, rappresenti la fiducia e la speranza per l’intera comunità.