Rimini. Cantieri che cambiano la città: lunedì la ripresa delle attività per la realizzazione del Museo Fellini, Parco del Mare, via Diredaua, rotatoria Padulli

In particolare lunedì 30 marzo è prevista prosecuzione dei lavori di “Connessioni Urbane”, lo stralcio del progetto per la realizzazione del nuovo Museo Fellini che sta operando su piazzetta San Martino, via Verdi, vicolo Valloni, mentre si è conclusa la prima fase dei sondaggi archeologici su piazza Malatesta realizzati nello spazio antistante l’antico campanile della Cattedrale di Santa Colomba i cui risultati sono al vaglio della Soprintendenza. Sempre in tema Museo Fellini è ormai giunta alla conclusione la procedura amministrativa della fase d’aggiudicazione degli interventi previsti per la realizzazione degli allestimenti e delle installazioni che saranno ospitati in Palazzo Valloni previste dal gruppo di progettazione per questo spazio museale che si snoderà attraverso i tre piani superiori dell’immobile.

Ma i cantieri che riprenderanno l’attività lunedì – sempre condizioni meteo permettendo – riguardano anche altre opere pubbliche strategiche come il Parco del Mare sia nel tratto Nord che nel tratto Sud. In particolare le squadre della Cbr saranno impegnate nel tratto Viserba – Rivabella, mentre più a Nord, a Torre Pedrera, l’intervento non ha mai visto sostanzialmente la sospensione dei lavori. Sempre a Nord anche l’intervento in fase avanzata di realizzazione, che sta potenziando dell’asse viario Mazzini, Caprara, Serpieri e Domeniconi, riprenderà per avviarsi verso la sua conclusione. Sul fronte opposto lunedì in programma anche il tratto 8 per la realizzazione dell’infrastruttura verde urbana del Parco del Mare, quello che sta interessando il lungomare Spadazzi a Miramare sulla base delle linee di indirizzo progettuali elaborate per il Comune dallo studio Miralles Tagliabue.

Anche i lavori per la conclusione della nuova rotatoria sulla Statale 16 nella zona Padulli, all’altezza degli stabilimenti Valentini potranno riprendere lunedì. Entrata pienamente in funzione sulla sua parte principale sulla SS16 e verso monte sulla via Cerasolo, nelle prossime settimane si procederà ai lavori necessari al collegamento sul nuovo ponticello, che consente di accedere alla nuova rotatoria nell’intersezione tra la Via Di Mezzo e la Via A. Moro.

Programmato per lunedì 6 aprile, con l’entrata in campo della ditta Pesaresi, la ripresa del nutrito programma di asfaltature su oltre una ventina di strade dei quartieri a monte della statale 16 Adriatica, parte del piano delle opere di ‘Città Diffusa’.

“La ripresa dei lavori nonostante il difficile momento che tutto il Paese sta attraversando – ha commentato l’assessore ai lavori pubblici Jamil Sadegholvaad – è un segno che, oltre al significato materiale per opere attese e importanti per lo sviluppo della città, incoraggia e dà prospettiva e speranza. E’ anche per questo che vogliamo ringraziare i nostri tecnici che stanno seguendo giorno dopo giorno, cantiere per cantiere, l’evoluzione dei lavori così come i tecnici e le maestranze delle ditte partner, che non dubito avranno un ruolo importantissimo quando ci affacceremo al di là del tunnel.”