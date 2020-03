Rimini. Casa delle donne: il servizio di sostegno psicologico va su skype grazie all’accordo con l’associazione Rompi il silenzio

Con questo spirito la Casa delle Donne del Comune di Rimini e l’Associazione Rompi il silenzio Onus si sono accordate per mantenere attivo il servizio di sostegno alle donne svolto settimanalmente da due psicologhe negli uffici di piazza Cavour, ora momentaneamente chiusi per emergenza sanitaria. Il servizio si sposta su Skype, per prendere appuntamento si potrà chiamare la Casa delle Donne al numero 3358270433, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Il servizio si assistenza psicologica verrà garantito tramite Skype e si svolgerà con i seguenti orari

il lunedì dalle ore 13,30 alle ore 15,30 e

il mercoledì dalle ore 15 alle ore 18