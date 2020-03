Rimini. Cassa integrazione in deroga per garantire la continuità di reddito anche ai lavoratori dei servizi scolastici in appalto

Cassa integrazione in deroga per garantire la continuità di reddito anche ai lavoratori dei servizi scolastici in appalto con interventi straordinari sugli ammortizzatori sociali. Una buona notizia che, personalmente, e come amministrazione, accogliamo con grande soddisfazione, visto che va ad incidere nella vita di 500 lavoratori riminesi fra servizi educativi, di assistenza handicap, mensa, trasporto e ausiliariato. Rimini è stata infatti tra le prime amministrazioni ad attivarsi, la settimana scorsa,coinvolgendo Anci, per prevedere in tempo questo eventuale scenario occupazionale da parte della Regione Emilia – Romagna. In ambito nazionale è stato fondamentale il lavoro svolto dal nostro territorio, e da quello della Regione Emilia – Romagna, in particolare attraverso l’assessore al lalvoro Vincenzo Colla e la consigliera Nadia Rossi, che ringrazio a nome mio e dell’Amministrazione comunale. Bene, ma il nostro lavoro non si ferma qui, perché continueremo a seguire l’iter di questi provvedimenti da parte del Governo, spingendo affinchè vengano attuati il prima possibile.