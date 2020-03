Rimini. Chat per avvisarsi dei controlli anticoronavirus: “Logica criminale”

“Una logica criminale”. Come dare torto alla denuncia pubblica dell’assessore alla Polizia Municipale di Rimini Jamil Sadegholvaad? Scoperta infatti l’esistenza di una chat tra cittadini per avvertirsi sui controlli anti-Covid19, simile a quelle che spesso vengono scoperte per i controlli dell’alcoltest o per le postazioni degli autovelox. Conclusione? “Mi sono sentito subito in dovere di avvisare la Questura. E spero che i responsabili vengano presto individuati e si proceda nei loro confronti visto che si tratta di un reato” spiega l’assessore. C’è poco da commenta e aggiungere.