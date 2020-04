Nei guai un cicloamatore 55enne di San Leo. L’uomo è stato pizzicato da una pattuglia dei carabinieri in via Saiano lungo il fiume Marecchia a parecchi chilometri dalla propria abitazione. Ha sostenuto di stare facendo semplicemente una passeggiata e che, solo per caso, indossava la tenuta da ciclista. Ovviamente i militari dell’Arma non hanno creduto alla scusa e hanno fatto scattare la pesante multa.