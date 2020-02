Il cliente è in quarantena volontaria per la situazione sanitaria legata al coronavirus e l’avvocato difensore chiede un rinvio per motivi sanitari al giudice monocratico di Rimini. L’uomo a quanto emerge è originario del Cesenate, ma lavora e vive a Prato, nel settore tessile, ed effettua costanti viaggi in Cina.