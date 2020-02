Rimini. Commesse denunciano capo per violenza sessuale

Ricatto a sfondo sessuale per tre commesse di un noto centro commerciale del Riminese le quali hanno proposto altrettante denunce nei confronti del proprio datore di lavoro, un 52enne. Una di loro è stata costretta a licenziarsi, mentre le altre due si sono messe in malattia. Il soggetto è indagato per violenza sessuale. Il ricatto che metteva in campo era quello di fare loro perdere il lavoro se non avessero ceduto alle sue avances. Delle indagini si sta occupando la polizia. A quanto pare ogni momento era buono per palpeggiamenti o tentativi di approccio sessuale facendo diventare così un incubo la situazione delle presunte vittime ventenni.