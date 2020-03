Rimini. CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA RIMANE OPERATIVO

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA RIMANE OPERATIVO: garantiti irrigazione e monitoraggio di tutti i territori Ravenna, 14 marzo 2020

In queste ore caratterizzate da severe restrizioni alle più varie attività, imposte dall’emergenza sanitaria Covid-19, il Consorzio di Bonifica della Romagna, che cura le attività di bonifica ed irrigazione nel comprensorio delle provincie di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, ha rafforzato i supporti telematici per garantire i servizi all’utenza e mantenere il presidio dei territori.

Nel massimo rispetto delle norme di sicurezza e delle misure straordinarie prese dal governo per far fronte all’emergenza sanitaria, il Consorzio si è attivato per tutelare la salute e la sicurezza del personale, attuando i protocolli e utilizzando tutte le possibili precauzioni.

“Continuiamo a essere responsabilmente operativi e a disposizione del territorio – ha dichiarato il Presidente Roberto Brolli – con il nostro personale, perché non si interrompano i servizi di salvaguardia idraulica e di insostituibile ausilio alla produzione agricola in tutti i territori coperti”. Tra i servizi garantiti in questi giorni dal Consorzio di Bonifica della Romagna, c’è quello di irrigazione, che “in questa stagione particolarmente siccitosa sta richiedendo notevoli sforzi a tutto il personale impegnato”.

“Agli uomini e alle donne operativi sul campo, in reperibilità e a presidio delle sedi, degli impianti e dei luoghi di lavoro e a coloro che ora sono a casa in smart working o in ferie per l’interruzione delle attività non strettamente essenziali e che attendono di lavorare nei prossimi giorni – ha sottolineato il direttore generale, Lucia Capodagli – va la nostra gratitudine per il senso civico e lo spirito di squadra che stanno dimostrando in questi giorni”.

“Inoltre, come ente parte della filiera agroalimentare – ha aggiunto – continueremo a monitorare con la massima attenzione perché non ci siano criticità che possano bloccare questo comparto, oggi quanto mai importante: dalle riparazioni alla gestione delle reti, dei telecontrolli e delle centrali di pompaggio e distribuzione delle acque provenienti in gran parte dal Canale Emiliano Romagnolo”.

Vista la situazione sanitaria, tutti gli uffici del Consorzio di Bonifica della Romagna saranno chiusi al pubblico fino al 25/3/2020, SE NON PER SITUAZIONI DI MASSIMA URGENZA O INDEROGABILI: solo in questi casi, si potrà accedere alle sedi – dal lunedì al venerdì e nei consueti orari di apertura – dopo aver suonato il campanello: sarà autorizzata all’ingresso una persona alla volta e al massimo per 3 minuti. All’ingresso l’utente dovrà registrarsi ed utilizzare gli appositi gel di disinfezione per le mani e attenersi alle disposizioni di sicurezza emanate dal Ministero della Sanità.

Chi avesse situazioni da risolvere nei rapporti con il consorzio è invitato preferibilmente ad utilizzare il contatto e-mail: [email protected] oppure i seguenti numeri telefonici: Cesena 0547/327441 – Ravenna 0544/249811 – Forlì 0543/373111 – Rimini 0541/441611

Negli orari di ufficio è anche attivo il NR VERDE GRATUITO 800 576 703 per i contribuenti.