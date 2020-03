Rimini. Contagiata si sente male in un palazzo: momenti di panico, la trovano riversa a terra

Vigili del fuoco e ambulanza in azione ieri in un condominio dove una signora di 74 anni affetta da coronavirus si è sentita male. Gli operatori per accedere all’appartamento hanno rotto una finestra del terrazzo: quando sono entrati hanno trovato la donna stesa a terra, incapace di muoversi. Immediatamente è stata condotta in ospedale. Si sono vissuti momenti di vero panico e la gente è stata invitata a rimanere in casa. Subito dopo l’intervento il condominio è stato bonificato in tutte le parti comuni.