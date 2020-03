L’ufficio di coordinamento dell’Organismo Congressuale Forense (la rappresentanza politica nazionale dell’Avvocatura) ha deciso l’astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie in ogni settore della Giurisdizione, per il periodo di quindici giorni con decorrenza dal 6.03.2020 e fino al 20.03.2020, in conformità alle disposizioni del codice di autoregolamentazione, con esclusione espressa delle udienze e delle attività giudiziarie relativi alle attività indispensabili.