Rimini. CORONAVIRUS: AUMENTA LO SFORZO DEL GRUPPO SGR A SOSTEGNO DEI DIPENDENTI E DEI CLIENTI

Smart working: salito al 40% dei dipendenti

Polizze assicurative per 400 addetti del Gruppo SGR

Rateizzazione trimestrale gratuita delle forniture di gas e luce

Gestione solo online dei rapporti con la clientela fino al 25 marzo

Rimini, 14 marzo 2020 – Sono provvedimenti straordinari quelli adottati dal Gruppo SGR per alleggerire ai propri dipendenti e alla clientela il peso economico, che spesso diviene anche psicologico, di una situazione come quella che tutti stiamo vivendo.

SMARTWORKING: SONO SALITI A 150 DIPENDENTI I DEL GRUPPO SGR CHE LAVORANO DA CASA

Il Politecnico di Milano ha in questi giorni aggiornato le stime della diffusione in Italia del lavoro agile, ormai oltre i due milioni nel nostro Paese.

Sul territorio il Gruppo SGR rappresenta anche in questo senso un’eccellenza e il 40% del suo personale, circa 150 addetti, in questi giorni lavora da casa e si aggiungono a coloro che turnano ferie anticipate. Si tratta di persone che vicino ai famigliari possono svolgere l’attività lavorativa, al tempo stesso favorendo la riduzione dei contatti sia per loro, sia per chi permane in ufficio, riducendo in maniera significativa il numero dei lavoratori nelle strutture SGR. All’interno delle strutture sono state adottate tutte le misure di contenimento e separazione necessarie. A questo proposito, oggi verranno sanificati tutti gli ambienti del Gruppo SGR e i mezzi di lavoro utilizzati dai vari settori. La sanificazione sarà sistematica fino alla fine di questa emergenza.

CONTAGIO COVID-19: POLIZZA ASSICURATIVA PER TUTTI I 400 DIPENDENTI DEL GRUPPO SGR

Il Gruppo SGR ha stipulato, assumendosene i costi, una polizza assicurativa a favore dei propri dipendenti che dovessero essere contagiati dal COVID-19. Chi dovesse malauguratamente trovarsi in questa condizione, avrà garantita un’indennità di ricovero, una di convalescenza qualora sia stato trattato in terapia intensiva e l’assistenza post ricovero. E’ compresa fra le prestazioni l’assistenza di un medico generico e il trasporto in ambulanza. Le garanzie della polizza si estendono anche ad altri servizi: baby sitter o accompagnamento dei minori a scuola, oltre alla consegna della spesa a domicilio.

FORNITURE GAS E LUCE: RATEIZZAZIONE GRATUITA A TUTTI I CLIENTI SGR SERVIZI

Insieme ai provvedimenti che il Governo, tramite l’Autorità, sembra voler prendere sulla riduzione degli oneri fissi che riguardano le forniture di gas e luce, SGR Servizi ha deciso di agire subito per alleggerire l’impatto delle bollette, consentendo a tutta la sua clientela la possibilità di rateizzare le scadenze a Marzo e Aprile, senza alcun costo aggiuntivo. La prima alla scadenza prevista in fattura, la seconda dopo trenta giorni e la terza dopo ulteriori 30 giorni. Per fatture di importo superiore ai 4.500 euro saranno presi accordi singolarmente. L’opportunità riguarda sia i clienti privati che le imprese. Per avere informazioni su come accedere alla rateizzazione: tel. 0541.303011.

TUTTI I SERVIZI ATTIVI, FINO AL 25 MARZO SOLO ONLINE

In funzione del contenimento dell’emergenza sanitaria, il Gruppo SGR ha deciso di chiudere gli uffici al pubblico da lunedì 16 marzo a mercoledì 25 marzo.

Con il potenziamento del call center, tutti i servizi sono garantiti tramite il numero verde 800 900 147 (da lunedì a venerdì 8.00 – 17.00, sabato 8.00 – 13.00). Altra opportunità lo Sportello Web online, mentre per i pagamenti è sempre disponibile l’opzione RID che evita gli spostamenti. La pagina Facebook del Gruppo SGR riporta tutte le informazioni utili.