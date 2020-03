Rimini. Coronavirus: coppia di turisti italiani “sfrattati” dalle vacanze a Capoverde

Una coppia di riminesi di 73 e 70 anni erano partiti dall’aeroporto di Malpensa per Capoverde il 26 febbraio scorso. Il 2 marzo è arrivata loro una comunicazione del tour operator il quale ha spiegato che le autorità locali di Capoverde hanno emanato un’ordinanza restrittiva nei confronti dei turisti italiani che alloggiavano nell’isola, e per questo dovevano fare i bagagli nel giro di due giorni. Il 4 marzo loro e altri italiani ospiti del villaggio sono così stati “sfrattati” e imbarcati sul volo di ritorno in Italia. Ai tempi del coronavirus succede pure questo.