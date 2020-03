Rimini. Coronavirus: dipendente positivi: Ausl corre ai ripari

Coronavirus: solo ieri sono stati registrati quattro decessi: si tratta di uomini con età compresa fra gli 86 e gli 81 anni, ai quali va ad aggiungersi anche l’87enne sammarinese morto ieri presso l’ospedale di Stato del Titano. In totale, dunque, i decessi sono dodici tra Riminese e San Marino. E tra i positivi al coronavirus figura anche un un dipendente dell’Ausl che lavora nella sede di via Coriano, al “Colosseo”. L’Ausl in via precauzionale e preventiva ha così deciso di limitare l’attività della sede stessa alle sole funzioni essenziali mentre i dipendenti utilizzeranno la modalità del telelavoro dal proprio domicilio.