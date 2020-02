La speranza è che le piogge e la primavara spazzino via il coronavirus. Perché il turismo comincia a risentirne. Rinviate le fiere di marzo, come Enada. Annullati già numerosissimi congressi e convegni. E arrivano anche le prime disdette tra chi aveva prenotato la vacanza in Riviera per Pasqua. Gli stessi riminesi in alcuni casi hanno il timore di andare all’estero per paura di trovarsi in quarantena. Una situazione paradossale che sta creando danni a tutto il comparto.