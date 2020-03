Rimini. Coronavirus, ecco le proposte di ANCI Emilia Romagna per il sostegno ai Comuni e al tessuto socioeconomico

Proposte che raccolgono quanto sollecitato in questi giorni e in queste settimane dai Comuni e dal tessuto socioeconomico emiliano romagnolo.

Ecco in sintesi le proposte avanzate da ANCI Emilia Romagna:

restituzione 100% dei costi sostenuti da famiglie per servizi educativi (nidi, materne, pre-post scuola, trasporto scolastico);

sostegno economico e finanziario a istituzioni, fondazioni culturali, teatri pubblici e sostenuti con risorse pubbliche statali, comunali e regionali;

costituzione di un fondo speciale per investimenti strutturali nel settore turistico attraverso Stato, Cassa Depositi e Prestiti e Regioni, a favore di imprese e operatori privati, sia a fondo perduto che con fondo di controgaranzia;

non tenere equilibrio di bilancio, soprattutto per parte corrente); riequilibrio sbilanci comuni da parte dello Stato per mancata riscossione imposta di

stessi comuni per minor entrate da imposte comunali e riequilibrio eventuali minori trasferimenti da stato fondi FSC; costituzione di un fondo crisi per Associazioni e Terzo Settore, quel mondo che gestisce gli impianti e servizi comunali, sport e cultura e giovani in primis;

costituzione di un fondo di emergenza per imprese, con particolare attenzione al comparto turistico;

moratoria su costi utenze di almeno 3 mesi.

“Queste sono prime proposte emerse nei comuni – è il commento di Andrea Gnassi – che saranno man mano articolate e completate anche in relazione all’evolversi della situazione e del confronto con il governo. Intanto è da rilevare che in sede di confronto tra governo, parti sociali e Regioni, l’Anci – anche su richiesta dei comuni dell’Emilia Romagna – ha avanzato la proposta di istituire un tavolo di crisi presso il MEF per monitorare e prevedere azioni su possibili sbilanci dei Comuni per minor entrate, causati, ad esempio nel caso dell’Emilia Romagna e dei comuni turistici, anche da minor entrate da tassa di soggiorno”.