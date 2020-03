Rimini. CORONAVIRUS: I RECAPITI CONFARTIGIANATO PER LE URGENZE DELLE IMPRESE

Rimini, 21 marzo 2020 – A seguito dei provvedimenti emessi dalla Regione Emilia-Romagna per il contrasto del contagio del virus COVID-19, tutte le sedi provinciali della Confartigianato resteranno chiuse fino al 3 aprile compreso. Secondo quanto disposto, dovrebbe essere possibile la riapertura da lunedì 6 aprile.

Gli associati che avranno necessità di contattare i funzionari dell’Associazione potranno rivolgersi al proprio consulente tramite il numero diretto.