Rimini. Coronavirus: la curva ritorna leggermente a salire. 582 casi a Rimini città, ecco i numeri di ogni Comune

È ormai definita, a seguito della riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto nella giornata di ieri in videoconferenza, la programmazione delle attività che impegneranno le Forze dell’Ordine e la Polizia locale in occasione delle festività pasquali e nella prossima settimana, al fine di garantire l’osservanza dei provvedimenti governativi e regionali restrittivi, diretti al contenimento del contagio da coronavirus.

Alla popolazione si rivolge così l’invito a continuare a rispettare i divieti e le restrizioni in atto per superare l’emergenza epidemiologica.

Il Prefetto ha confermato, infatti, la necessità di implementare le misure di controllo già messe in atto, tenuto conto che le festività pasquali e le buone previsioni climatiche e metereologiche potrebbero indurre le persone a voler uscire di casa, anche per recarsi in spiaggia o per raggiungere seconde abitazioni o luoghi turistici.

Tale eventualità va scongiurata affinché i positivi risultati finora conseguiti, determinati dall’applicazione delle disposizioni restrittive della libertà di circolazione, non siano vanificati.

Saranno, pertanto, rafforzati i controlli sulle strade, soprattutto presso i caselli autostradali e sulle principali arterie stradali.

In merito agli aggiornamenti sul quadro sanitario della provincia, a seguito della conferenza stampa tenuta nel pomeriggio di ieri dal Commissario ad acta per l’emergenza Coronavirus Sergio Venturi, l’AUSL ha comunicato i dati specifici per la provincia riminese.

Si registrano 39 guarigioni di pazienti precedentemente risultati positivi a Coronavirus, con doppio tampone negativo. Il numero di casi complessivi di guarigioni complete è di circa 190.

Per ciò che riguarda la rilevazione dei nuovi contagi, nella giornata odierna se ne contano 38, comunicati dalla Regione, di cui 2 residente fuori provincia. Solo uno di questi pazienti è ricoverato, in terapia intensiva, mentre gli altri sono in isolamento domiciliare poiché privi di sintomi o con sintomi molto leggeri.

Si attestano su 1.651 i casi diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia di Rimini, distinguendo 1.568 residenti in provincia e 83 cittadini residenti al di fuori dei confini provinciali.

Per quanto riguarda il dato dei residenti, 14 pazienti sono maschi e 20 femmine. Sono stati segnalati in Regione complessivamente 5 decessi. Si tratta di 4 donne di 81, 82, 83 e 86 anni e di un uomo di 98 anni.

Aggiornando il quadro complessivo dei dati precedentemente forniti sulle persone con residenza o domicilio in provincia di Rimini che risultano positive, va ricordato che tali dati ricomprendono anche residenti che, per vari motivi, possono essere stati diagnosticati fuori provincia.

Tali dati divisi per comune di residenza/domicilio risultano essere i seguenti: