Rimini. Coronavirus, la situazione. Aggiornamento della mattina

Aggiornamento della mattina sul coronavirus in provincia di Rimini. Fra i quindici contagiati la Regione calcola anche il sammarinese di 89 anni che si trova riceverato all’Infermi. Dei nuovi cinque casi nel Riminese vince solo due sono attualmente in ospedale. Gli altri tre si trovano a casa, in isolamento, come previsto dal protocollo sanitario. I nuovi ricoverati sono due uomini di Misano, di 83 anni e 75 anni. Gli altri tre contagiati sono una donna di Cattolica di 70 anni, un uomo di Gemmano di 57 e un marchigiano residente a Sassofeltrio che si è presentato direttamente all’ospedale di Rimini. In maggioranza, come fanno sapere dalla Regione, si tratta di pazienti con sintomi lievi.