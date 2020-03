Rimini. Coronavirus, le ultime: 17 morti in 72 ore, preoccupa la zona sud

Dalle informazioni ricevute dall’Ausl Romagna, concernenti la situazione sanitaria nella provincia riminese, emerge che degli 84 nuovi pazienti risultati positivi a Coronavirus, comunicati dalla Regione, 76 sono residenti in provincia di Rimini mentre altri 8 risultano residenti fuori provincia. Complessivamente si registrano 509 casi diagnosticati a Rimini: 487 in residenti in provincia e 22 in cittadini fuori provincia.

Per quanto riguarda i residenti in provincia di Rimini, i nuovi casi sono rappresentati da 41 uomini e 35 donne. Di essi 25 sono ricoverati in ospedale e gli altri risultano a domicilio in quanto privi di sintomi o con sintomi leggeri.

Con riferimento ai 17 decessi, l’Azienda sanitaria ha precisato che si tratta di 4 donne, due di 84 e 2 di 94 anni, e di 13 uomini di 70, 73, 74, 75, 76, 79, 82 anni, due di 84, due di 86 e due di 87 anni. Si tratta di pazienti purtroppo affetti anche da altre gravi patologie. Per motivi tecnici, questo dato fa riferimento non alle ultime 24 ma alle ultime 72 ore. Si registrano ulteriori 8 guariti.

Un altro dato è quello di ulteriori 25 persone uscite ieri dal periodo di quarantena. Con esse il totale di coloro che hanno terminato la quarantena senza più sintomi è di circa 105 persone.

Sono, invece, circa 1.100 le persone che ancora sono in isolamento domiciliare, comprendenti sia le persone ammalate sia quelle che hanno avuto contatti stretti con casi positivi accertati. Si mantiene pressoché costante il numero di ricoveri.

Si è parlato anche della possibilità di adottare misure più restrittive, in particolare nella zona sud della provincia, dove il rapporto tra i contagiati e i residenti è quattro volte superiore.

Si ricorda infine, che, ai fini della agevole applicazione dei provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, recanti le misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’evoluzione epidemiologica da COVID-19, sul sito www.governo.it è possibile consultare le F.A.Q., in costante aggiornamento, in una apposita sezione “Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo”, dedicata alla raccolta delle domande più frequenti rivolte dai cittadini, raggruppate per categoria, e delle relative risposte.

È particolarmente utile la rapida lettura delle F.A.Q., aventi la finalità di fornire chiarimenti immediati ai cittadini su una problematica ricorrente.

Una particolare attenzione è stata rivolta alle domande più frequenti sulle misure per le persone con disabilità.

Le F.A.Q. del Governo saranno consultabili anche attraverso il sito della Prefettura www.prefettura.it/rimini/multidip/index.htm.

Sul sito della Prefettura è attiva già da diversi giorni una apposita sezione dedicata a tutti i comunicati della Prefettura, alla normativa, ai comportamenti da seguire ed ai link utili.