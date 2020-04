Rimini. Coronavirus, le ultime: i dati aggiornati dei contagiati di ogni Comune

In merito agli aggiornamenti sul quadro sanitario della provincia, a seguito della conferenza stampa tenuta nel pomeriggio di ieri dal Commissario ad acta per l’emergenza Coronavirus Sergio Venturi, l’AUSL ha comunicato i dati specifici per la provincia riminese.

Si registrano 51 guarigioni di pazienti precedentemente risultati positivi a Coronavirus, con doppio tampone negativo. Il numero di casi complessivi di guarigioni complete è di circa 240.

Per ciò che riguarda l’evoluzione dei nuovi contagi se ne contano 26, comunicati dalla Regione, di cui uno residente fuori provincia. Solo due di questi pazienti sono ricoverati, gli altri sono in isolamento domiciliare poiché privi di sintomi o con sintomi molto leggeri.

Si attestano su 1.677 i casi diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia di Rimini, 1.593 residenti in provincia e 84 cittadini residenti al di fuori dei confini provinciali.

Per quanto riguarda il dato dei residenti 14 pazienti sono maschi e 11 femmine.

Sono stati comunicati in Regione 2 decessi: due uomini di 70 e 91 anni.

Dati complessivi aggiornati

Aggiornando i dati precedentemente forniti, sulle persone con residenza o domicilio in provincia di Rimini che risultano positive, va ricordato che tali dati ricomprendono anche residenti che, per vari motivi, possono essere stati diagnosticati fuori provincia.

Tali dati divisi per comune di residenza/domicilio risultano essere i seguenti: