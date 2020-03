Rimini. Coronavirus: niente nuove restrizioni, tutto rinviato a domani

Buonasera. Non sembra (il condizionale è d’obbligo in questa fase emergenziale) vengano assunte ulteriori iniziative da parte della regione Emilia Romagna nella giornata odierna. Si apprende invece che la stessa sta lavorando con il Governo per condividere ulteriori provvedimenti. Il tutto quindi è rinviato a domani.

Continuiamo le nostre attività mantenendo inalterate tutte le precauzioni consigliate dall’Istituto superiore di sanità. Sapendo che le eventuali iniziative che saranno assunte sono tese a limitare gli spostamenti e i contatti tra le persone cosa questa che rimane l’unico efficace vaccino contro il coronavirus. Non appena saranno formalizzati atti definitivi sì provvederà a comunicarli.