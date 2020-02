Rimini. Coronavirus, Tribunale ancora chiuso

“Ribadita Ia specificità del territorio del Tribunale di Rimini, come esposta nella propria ordinanza 23-2-2020 e considerato che è stato segnalato un caso positivo al virus anche nel circondario di Rimini; ritenuto opportuno il mantenimento dell’attuale regime di sospensione delle udienze civili e penali ordinarie fino a tutta la giornata di venerdì, dispone che a decorrere da lunedì 2-3-2020, e fino a nuova disposizione da parte delle autorità competenti, Ia regolamentazione delle udienze civili e penali ordinarie saranno oggetto di positive valutazione ai fini del rinvio di udienza. Gli accessi ai locali del Palazzo di Giustizia saranno consentiti ai professionisti e al pubblico esclusivamente per attività urgenti ed indifferibili , nonchè per il deposito di atti in scadenza; il personale di magistratura e quello amministrativo è regolarmente in servizio: possono espletare il servizio gli addetti che si occupano di manutenzione, della pulizia dei locali, del bar e della sorveglianza”. Tribunale ancora chiuso dunque per l’emergenza coronavirus.