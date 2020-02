Rimini. Coronavirus: truffatori si presentano a casa per effettuare tampone e rubano soldi e preziosi

Attenzione soprattutto agli anziani: nella nostra provincia sono già diversi i casi segnalati di truffatori che bussano alla porta soprattutto dei pensionati, presentandosi come medici o addetti dell’Ausl, e spiegano di essere lì per effettuare tamponi per verificare la loro positività al coronavirus. Alcuni ci sono cascati: una volta in casa basta distrarre la vittima parlando dei pericoli in cui può incorrere, per fare incetta di soldi e preziosi. Inutile spiegare che non esistono medici che vengono a casa vostra per fare i tamponi per il coronavirus. Se capita non fateli entrare e avvisate le forze dell’ordine.