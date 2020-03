Rimini. Corsi gratuiti on line dalla Associazione Congenia di Rimini, per l’aggiornamento dei professionisti

L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI E PROVINCIA E L’ASSOCIAZIONE CONGENIA, PROSEGUONO CON LA FORMAZIONE CONTINUA CON CORSI ON LINE

Associazione Congenia, in questo delicatissimo e difficile periodo di emergenza sanitaria, ha stabilito di proseguire i seminari formativi ed i corsi on line. L’Ing Lamberto Fornari, componente del Comitato Tecnico e Scientifico della associazione Congenia, ricorda quanto di seguito indicato.

Si ricorda che l’Associazione Congenia svolge corsi e seminari formativi per l’Ordine degli Ingegneri di Rimini e provincia, per i dott. Agronomi, per i periti industriali, per gli Architetti e per i geometri della provincia di Rimini, nonché per gli iscritti di altri Ordini e Collegi anche di altre Province.

Ogni interessato, da casa, potrà iscriversi e seguire le lezioni e le conferenze tramite l’applicazione ci si iscrive sul sito di Congenia e poi tramite l’applicazione seguente; GoToMeeting…www.gotomeet.me.com.

I prossimi eventi in programma sono i seguenti:

La figura del CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio), che si svolgerà il 2 aprile alle ore 16; relatore l’Avv. Stefano Parma.

“LESS IS MORE: la casa passiva, ovvero la casa ai tempi dell’nZEB”, che si terrà il 7 aprile alle ore 17; relatore l’Ing. Sergio Pesaresi.

Seguiranno ulteriori eventi che saranno successivamente comunicati.