Rimini. Covid19, anche Rimini aderisce all’appello lanciato dai grandi capoluoghi italiani per misure immediate a sostegno del mondo della cultura

“La sospensione delle attività culturali insieme alla chiusura delle scuole è stata la prima misura introdotta dal governo per prevenire il contagio nelle Regioni dove il virus si è sviluppato in origine, compresa l’Emilia Romagna – commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Rimini Giampiero Piscaglia – Uno stop prolungato che rappresenta un sacrificio doloroso, ma sappiamo tutti necessario. Le conseguenze si fanno già sentire ed è indispensabile procedere con provvedimenti immediati a difesa dell’intero sistema della cultura e dello spettacolo che rappresenta una risorsa e un orgoglio del nostro Paese e del nostro territorio”.

“Arginare la diffusione di COVID-19 richiede sacrifici a tutti. E tutti dobbiamo rigorosamente seguire le regole e ridurre al minimo i contatti: SI, #iorestoacasa. – si legge nell’appello firmato dagli assessori alla Cultura di Roma, Palermo, Milano, Napoli, Genova, Torino, Bologna, Venezia, Bari e Firenze – Ora sono indispensabili e non rinviabili misure che ne assorbano gli impatti. La produzione e i servizi legati allo spettacolo dal vivo, alle arti visive, al cinema, all’editoria, ai musei, alle biblioteche e agli archivi, all’offerta di esperienze culturali in generale, si regge largamente su lavoratori con poche garanzie e che, in un momento come quello che stiamo vivendo, rischiano tutto”. “L’intero mondo della cultura – scrivono ancora gli assessori – poggia anche sulle loro spalle e senza interventi rapidi di sostegno non sarà in grado di riprendersi dalla crisi, con conseguenze gravissime che ricadono sul paese intero”.

Nel documento, si chiede a Governo e Regioni: