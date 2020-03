Rimini. COVID19 – Pasti caldi, farmaci e spesa a domicilio per anziani e soggetti più vulnerabili: ecco chi chiamare

Il Comune di Rimini – grazie alla collaborazione di Auser, Caritas diocesana e Croce rossa – ha predisposto una serie di servizi di assistenza a domicilio per le persone anziane ultra 65enni – o affette da problematiche sanitarie – per evitare che escano di casa. Si tratta di un servizio gratuito di consegna della spesa, dei farmaci e di pasti caldi. I servizi saranno attivi da domani, Mercoledi 11 marzo. Per segnalare persone in difficoltà di qualsiasi genere, la cui condizione è aggravata dalle misure restrittive previste nei decreti governativi chiamare il numero 0541-704.000 . Si tratta di servizi già attivi per le persone non autosufficienti che vengono estese temporaneamente alle persone più vulnerabili al virus.

Questi, nello specifico, i numeri, gli orari e i referenti dei diversi servizi:

SERVIZIO

BENEFICIARI CHI CHIAMARE Quando CHIAMARE Spesa a domicilio (consegna gratuita effettuata da Auser) Persone ultra 65enni o affette da problematiche sanitarie, che hanno difficoltà a recarsi ai punti vendita 0541-704.000 oppure 339-7729127 (sportello sociale Comune di Rimini) Giorni feriali dalle 8.30 alle 18 Sabato dalle 8.30 alle 12 Farmaci a domicilio (consegna gratuita effettuata da Croce rossa) Persone ultra 65enni o affette da problematiche sanitarie, che hanno difficoltà a recarsi ai punti vendita 800-231 999 Croce rossa Rimini Tutti i giorni dalle 8 alle 18 Pasti caldi a domicilio (gratuito effettuato da Caritas) Persone con gravi difficoltà sanitarie ed organizzative nel prepararsi il pasto 0541-704.000 oppure 339-7729127 (sportello sociale Comune di Rimini) Giorni feriali dalle 8.30 alle 18 Sabato dalle 8.30 alle 12

Il Vicesindaco Gloria Lisi , parla dei nuovi servizi attivati spiegando che “si tratta di interventi che ogni cittadino riminese può richiedere telefonando al numero unico 0541 704.000.

Il potenziamento dell’assistenza a casa sarà possibile grazie ai volontari e alle assistenti sociali che ringrazio per la disponibilità. L’appello, oltre a quello di non uscire, è quello, per i più giovani, a dare la loro disponibilità, per poter ampliare il più possibile la portata di questi servizi”.