Rimini. Creano problemi in centro: arrestati per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciati per oltraggio a pubblico ufficiale

Doveva essere un tranquillo giovedì sera in centro, quando, tra lo stupore degli avventori dei bar, S.F.L., 25enne brasiliano, residente a Rimini e la sua amica V.A.D., 55enne inglese, hanno iniziato ad urlare ed infastidire i clienti dei locali in centro.

Appena i due hanno visto i poliziotti arrivare hanno cercato di dileguarsi tra le viuzze del centro storico, entrando poi in uno dei locali situati nei pressi della Piazzetta San Martino. Il loro movimento tuttavia non è sfuggito all’equipaggio delle Volanti della Polizia intervenuto, che li ha seguiti e, una volta raggiunti, ha cercato di identificarli.

Mostrando insofferenza al controllo, probabilmente versando in uno stato alterato, una volta consegnato il proprio documento, il ragazzo ha iniziato ad offendere l’equipaggio intervenuto e poi, con fare prepotente e repentino, ha strappato di mano il documento stesso all’agente che lo deteneva, sferrandogli un pugno e graffiandolo.

Prontamente i poliziotti hanno bloccato il ragazzo, ma, a questo punto, anche la donna ha iniziato ad inveire contro gli agenti, spintonandoli ed aggredendoli.

Anche all’interno della Questura i due continuavano a tenere una condotta violenta nei confronti dei due poliziotti, i quali, una volta recatisi al pronto soccorso cittadino, hanno riportato lesioni guaribili in 3 e 7 giorni.

S.F.L. e V.A.D., arrestati per resistenza, violenza e lesioni a p.u. e denunciati per oltraggio, stamattina sono stati sottoposti al rito direttissimo, in cui l’arresto è stato convalidato ed i due rimessi in libertà, data l’assenza di precedenti.