Rimini. #CUCINIAMOINSIEME: LE RICETTE DELLO CHEF SILVER SUCCI DA POTER REPLICARE A CASA PROPRIA

L’iniziativa lanciata sui canali social del Quartopiano Suite Restaurant per rimanere vicino ai propri clienti durante l’emergenza Coronavirus.

Rimini, 18 marzo 2020 – Riproporre le ricette di Silver Succi direttamente a casa propria, seguendo passo a passo le istruzioni dello chef: è questa l’iniziativa lanciata dal Quartopiano Suite Restaurant per dimostrare la propria vicinanza ai clienti, in queste settimane in cui le porte del ristorante di Via Chiabrera resteranno chiuse in osservanza alle disposizioni per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.

Anche da casa Silver Succi non riesce a stare lontano dai fornelli: di qui l’idea di condividere delle ricette, facilmente replicabili e alla portata di tutti. Le ricette dell’iniziativa #Cuciniamoinsieme saranno pubblicate sul portale web www.quartopianoristorante.com e postate sui canali social del Quartopiano Suite Restaurant, accompagnate da un breve video esplicativo.

Saranno piatti semplici che ognuno potrà riproporre a casa propria, unendo divertimento e buona cucina.

“Questo – spiega Silver – è il nostro modo per rimanere in contatto con voi e continuare a trasmettervi la nostra passione in un momento complicato ma dal quale, sono certo, potremo uscire se tutti osserveremo le misure che sono state adottate”.

Due gli appuntamenti settimanali con le ricette dello chef, il martedì e il venerdì. Per la prima ricetta di #Cuciniamoinsieme, disponibile da ieri, Silver Succi ha scelto gli Spaghettoni di Gragnano al sugo di canocchie e pomodoro: un piatto con forti richiami ai colori dell’Italia, nonché una delle pietanze preferite dalla sua famiglia.