Rimini. Da San Marino a piedi lungo il Marecchia: pizzicato e multato

Proseguono i controlli della Polizia locale sul rispetto delle misure per contenere la diffusione del Coronavirus nel territorio della Valmarecchia. Nel pomeriggio di ieri (giovedì 2 aprile), a seguito di una segnalazione gli agenti sono intervenuti in via Molino Moroni a Poggio Torriana, riscontrando la presenza di una persona che passeggiava con due cani nei pressi della ciclabile lungo il fiume Marecchia. Risultando residente nella Repubblica di San Marino, la persona è stata sanzionata per violazione delle disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19. Successivamente, sempre sul posto, è stato individuato anche un ciclista che stava percorrendo un sentiero sterrato in direzione di Torriana: essendo residente a Rimini, è anche lui incorso nelle sanzioni previste per la violazione delle limitazioni agli spostamenti.