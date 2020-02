Rimini. DICHIARAZIONE START ROMAGNA SPA

DICHIARAZIONE START ROMAGNA SPA

Start Romagna si scusa con la clientela per l’inaccettabile protrarsi di una situazione che vede quotidianamente, per mancanza di autisti, saltare corse nelle linee previste.

L’Azienda, dispiaciuta per il disagio arrecato, assicura che sta cercando di fare tutto il possibile per riportare il servizio alla normalità.

Dopo l’annullamento dell’incontro previsto nella giornata di ieri, Start ha proposto una nuova data per il 26 febbraio; inoltre, con nota inviata alle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Ugs, Faisa Cisal e Usb, ha invitato a sospendere fino all’incontro del 26 lo stato di agitazione per evitare ulteriori disagi alla cittadinanza e in particolare agli studenti.

Start Romagna, pur non avendo ancora ricevuto risposta, confida nel senso di responsabilità dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali che li rappresentano.