Rimini. Dipendente Ausl positivo, limitate le attività aziendali al “Colosseo”

Si informa che, a seguito di un caso di positività accertata al nuovo Coronavirus in un dipendente della sede aziendale di via Coriano, 38 (“Colosseo”), la Direzione ha valutato, in via precauzionale e preventiva, di limitare l’attività della sede stessa alle sole funzioni essenziali. I dipendenti utilizzeranno la modalità del telelavoro dal proprio domicilio, e sempre in chiave precauzionale, si invita l’utenza dei servizi amministrativi a non recarsi presso la struttura se non strettamente indispensabile.“

Ausl Romagna