Rimini. Divisione comitati, locandina corso base e nomina nuovo consiglio direttivo CRI RN

l’Ufficio Elettorale Regionale della Croce Rossa Italiana, scaduti i termini di eventuali ricorsi e verificata la regolarità delle elezioni tenutesi domenica 16 u.s., ha ufficializzato la proclamazione dei Presidenti dei Comitati Locali della Croce Rossa Italiana eletti nella nostra Regione.

In allegato troverete la mappatura della provincia di Rimini riportante i nominativi dei Presidenti eletti per i Comitati di Rimini, Riccione e Cattolica con i relativi ambiti territoriali di competenza.

Quest’ultima informazione può essere utile anche per i cittadini in quanto, come è chiaramente riscontrabile, mentre il Comitato di Riccione ha competenza esclusivamente per quel Comune, i Comitati di Rimini e di Cattolica “coprono” aree decisamente ampie del territorio della provincia, i cui Comuni di riferimento risultano essere chiaramente indicati.

In particolare, il Comitato di Rimini assolve compiti per una popolazione particolarmente consistente e supporta i numerosi e rilevanti eventi organizzati dall’Amministrazione riminese.

Ritenendo, pertanto, di favorire utili informazioni, vi comunico alcuni elementi caratterizzanti proprio la neo eletta Presidente del Comitato capoluogo di provincia.

Ad assumere la presidenza del Comitato CRI di Rimini è la dott.ssa Rita Rolfo, di origini piemontesi ma riminese di adozione. Laureatasi in Scienze della Formazione, dopo il Master come mediatore familiare conseguito presso la Scuola di Psicoterapia di Firenze, assolve le funzioni di Educatore e di Formatore per la Croce Rossa Italiana, diventando Delegata alla formazione prima a livello provinciale e – in seguito alla soppressione dei Comitati Provinciali -, in ambito Comitato CRI di Rimini.

Entrata quale volontaria di Croce Rossa già a 22 anni, come soccorritore, ha conseguito numerose qualifiche e, in particolare, specifiche abilitazioni per l’insegnamento e la formazione dei docenti di primo soccorso. Prima delle ultime elezioni è stata Vicepresidente del Comitato Cri di Rimini, guidato dal dott. Daniele Marano.

Per tutti coloro che volessero saperne qualcosa di più e conoscerla meglio, la dott.ssa Rita Rolfo è raggiungibile alla mail: rita.rolfo@cririmini.it

Con l’occasioni vi invio anche la locandina che annuncia l’inizio di un corso per volontari di Croce Rossa a partire dal prossimo 2 marzo. Vi sono, infatti, ancora spazi di iscrizione. Il corso è gratuito e consente agli aspiranti volontari di ricevere una formazione di base certamente utile anche nella vita quotidiana.