Rimini. Ecco quando si azzereranno i contagi in Emilia Romagna

Le previsioni dell’Istituto Einaudi sull’azzeramento dei contagi. Molto il lavoro ancora da fare.

Alcune regioni sembrano già più avanti di altre: il Veneto e il Piemonte arriverebbero al giorno-zero tra il 14 e il 15 aprile, la Lombardia il 22 aprile e l’Emilia-Romagna il 28 aprile.

L’Einaudi Institute for Economics and Finance (Eief), centro di ricerca universitaria di Roma, indipendente ma sostenuto dalla Banca d’Italia, ha avviato un lavoro di ricerca per definire le previsioni, per il paese e per le singole regioni, del numero giornaliero di nuovi casi positivi. La data di azzeramento dei contagi è il primo giorno in cui la previsione è arrotondata a zero. Ogni giorno, le previsioni sono ottenute estrapolando un modello statistico stimato sui dati forniti dal Dipartimento della Protezione civile fino a quel giorno. Inutile dire che si tratta di uno studio matematico basato sull’effettivo distanziamento sociale che tutti dobbiamo rispettare se vogliamo che queste ipotesi possano effettivamente realizzarsi. Il link alla ricerca è il seguente:

http://www.eief.it/eief/index.php/covid-19-forum