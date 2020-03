Rimini. EMERGENZA COVID-19: LE MISURE ADOTTATE E CONDIVISE FRA LE AZIENDE DEL TPL IN EMILIA ROMAGNA

Prosegue, in maniera coordinata con le altre aziende di TPL della Regione, la collaborazione nel valutare ed adottare con massimo impegno le misure per il contrasto alla diffusione del coronavirus, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nelle ordinanze nazionali e regionali.

In particolare, prosegue nei doverosi ambiti il confronto con le Organizzazioni Sindacali e con gli RLS, anche per identificare le misure più idonee per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

A tal fine vengono aggiornate le misure straordinarie riguardanti l’utilizzo dei mezzi come segue:

sono presenti comunicazioni a bordo per il rispetto della distanza richiesta dalle disposizioni nazionali;

è inibita la salita/discesa dei mezzi dalla porta anteriore;

è sospesa l’attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti;

viene ulteriormente delimitata, non più con sole indicazioni ma con barriera fisica, la distanza richiesta dal conducente, coerentemente con le disposizioni nazionali, mediante stesura di nastro bianco/rosso posizionato trasversalmente nel corridoio.

posizionamento di cartelli visibili per il rispetto delle distanze;

è prescritto all’utenza la validazione del titolo di viaggio a bordo, laddove possibile;

resta l’incentivo all’acquisto dei titoli di viaggio attraverso i canali digitali.

Venerdì 13 marzo 2020