Rimini. Emessa Allerta n. 019/2020. Codice Colore GIALLO criticità vento

Emessa Allerta n. 019/2020. Codice Colore GIALLO criticità vento per la tutte le zone di allertamento, Codice Colore GIALLO per criticità neve per le sotto zone di allerta A1 e A2, Codice Coore GIALLO per criticità stato del mare per la sotto zona di allerta B2 e Codice Colore GIALLO per criticità costiera per la sotto zona di allerta B2. Periodo di validità Allerta dalle ore 00:00 del 25/03/2020 alle 00:00 del 26/03/2020. Nella giornata di mercoledì 25 marzo la regione continuerà ad essere interessata da correnti fredde nord-orientali che manterranno ancora temperature inferiori alla media climatologica e determineranno venti forti su tutto il settore costiero e sui crinali appenninici, con intensità medie previste attorno ai 60-70 Km/h ma con temporanei rinforzi di intensità superiore. Si segnala anche mare agitato al largo con altezza dell’onda compresa tra i 2.5 e 3.2 metri. La concomitanza di onda e marea potrà determinare fenomeni di criticità costiera.

Inoltre sono previste precipitazioni irregolari sui rilievi centro-orientali, a carattere nevoso sino ai 300-400 metri di quota,

con possibili accumuli compresi tra i 5-15 cm nelle zone collinari e i 10-30 cm nelle zone di alta montagna. Si segnalano

temperature inferiori allo zero nelle aree montane.

