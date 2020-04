Rimini FC. Tutte le attività sospese fino al 13 aprile 2020

Il Rimini F. C. rende noto, nel rispetto del nuovo Dpcm, che le attività della prima squadra e dell’intero settore giovanile sono ulteriormente sospese fino al prossimo 13 aprile. Eventuali riprese saranno poi valutate, successivamente alla suddetta data, in conformità alle nuove disposizioni governative.

Come comunicato anche in precedenza la società raccomanda, nell’interesse dei propri tesserati e collaboratori tutti, delle loro famiglie e dell’intera collettività, di non abbandonare il proprio domicilio in Rimini e di attenersi responsabilmente a quanto previsto dai precedenti Dpcm in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.