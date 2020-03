Circa una decina di riminesi pronti a volare per la Tunisia per una vacanza lontano dai problemi di questi ultimi tempi in aperta violazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per limitare il contagio da Covid 19. Il gruppo è stato fermato e denunciato dalla Polizia di Frontiera all’Aeroporto Marconi di Bologna. I mancati vacanzieri sono dovuti ritornare mestamente a casa, nella Provincia di Rimini.