Rimini. Festa delle donne, il Comune di Rimini premia “l’immaginazione” di sette imprenditrici di successo

Anche quest’anno, in occasione della giornata internazionale della donna che si celebra l’8 marzo, il Comune di Rimini vuole valorizzare il ruolo di alcune delle “imprenditrici di successo” che attraverso il loro lavoro contribuiscono a far crescere il territorio, grazie al loro dinamismo e alla loro capacità di innovarsi, guardare al futuro e di immaginare. E sarà proprio nella chiave del “Tutto si immagina”, richiamando la celebre frase di Federico Fellini nell’anno del suo centenario, la cerimonia che si terrà lunedì 9 marzo in Residenza Comunale e che vedrà premiate le imprenditrici indicate dalle associazioni di categoria e cioè Cna, Confartigianato, Confcommercio, Associazione Albergatori, Confindustria, Confagricoltura e Confcooperative. Una cerimonia che sarà diversa rispetto a quella degli anni passati, in considerazione dell’inedito momento che il Paese sta affrontando, e che dunque nel pieno rispetto delle misure introdotte dal Governo, ma che sarà un’occasione per dare il senso di una comunità che va avanti, con senso di responsabilità.