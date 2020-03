Rimini. Focheracce non autorizzate: dieci denunce

Oltre una decina le persone trovate ad accendere i fuochi. I carabinieri forestali hanno provveduto a ispezionare le accensioni su tutto il territorio provinciale scoprendo, oltre agli assembramenti, che in mezzo ai roghi era stato messo a bruciare di tutto tra cui anche oggetti pericolosi come la plastica. Doppia denuncia dunque: una per violazione del provvedimento anti covid-19 e una per lo smaltimento di rifiuti.