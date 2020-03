Rimini. Fra i denunciati anche “cacciatori” di wi-fi

una 49enne moldava residente a Verucchio controllata nel pomeriggio di ieri in località Secchiano di Novafeltria. La donna asseriva che si stava recando nel capoluogo novafeltriese per assistere un’anziana della quale non era in grado di fornire l’indirizzo e/o il numero telefonico. La donna, nel corso dell’identificazione, è risultata avere il permesso di soggiorno scaduto di validità nel mese di giugno 2019 e non più rinnovato. Ciò posto la cittadina moldava veniva deferita in stato di libertà oltre che per inosservanza delle disposizioni dell’autorità anche ai sensi dell’art. 10 bis Testo Unico sull’Immigrazione per “soggiorno illegale nel territorio dello Stato” ed avviata per regolarizzare la sua posizione;