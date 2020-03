Sono state 12 in una giornata, le denunce delle forze dell’ordine contro i furbetti che non rispettano l’ordinanza anti coronavirus. Fra questi c’è un giovane pesarese che l’altra sera, poco dopo le 23, è stato visto dai carabinieri uscira dalla casa di una donna di Sant’Agata. Ha spiegato che era andato a trovare la fidanzata perchè non ce la faceva più a stare senza vederla. Scattata dunque la denuncia.